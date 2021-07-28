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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da rapor: Covid-19’dan ölenlerin yüzde 99’u iki dozu da vurulmayanlar

İtalya’da Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün verilerine göre şubattan bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin neredeyse yüzde 99’u aşının her iki dozunu olmayan kişilerden oluşuyor.

Fotoğraf: Reuters

1 Şubat’tan itibaren aşının her iki dozunu da olmuş kişiler arasında Covid-19 kaynaklı 423 ölüm kayda geçti. Bu sayı toplam 35 bin 776 can kaybının yüzde 1,2’sini oluşturuyor.


Covid-19 ölümleri üzerine hazırlanan rapora göre, hayatını kaybeden az sayıda tam aşılı hastaların yaş ortalaması (88,6) aşısızlardan (80) daha yüksek. Ayrıca altta yatan hastalıkları daha fazla.

Hayatını kaydeden 423 kişinin 70’inin tıbbi kayıtları incelendi. Buna göre tam aşılı ölümlerinde altta yatan hastalık sayısı ortalama beş olurken, tam aşılı olmayanlarda bu sayı 3,7 olarak hesaplandı.

Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 57’si aşının her iki dozunu da oldu. Dün 4 bin 522 yeni vaka, 34 can kaybı kayıtlara geçti.

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