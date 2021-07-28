‘ByLock’un lisans sahibi tutuklandı: ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istemi

‘FETÖ’ üyeleri tarafından şifreli haberleşmede kullanılan ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in geçen ay tutuklandığı ortaya çıktı. Keynes hakkında ‘FETÖ’ üyeliği suçundan dava da açıldı.

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AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı tarafından 17 Aralık 2020’de hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bank Asya’da da hesabı bulunduğu belirtilen Keynes, avukatı aracılığıyla 4 Mart’ta dilekçe vererek Türkiye’ye gelip etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

Başsavcılıkla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda, 9 Haziran’da İstanbul Havalimanı’na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Keynes tutuklandı.

Dava açıldı

ABD vatandaşı olunca Alpaslan Demir adını değiştiren Keynes hakkında soruşturma tamamlanınca ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak’tan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, gönderildiği İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, ‘FETÖ’nün yapısı ve ByLock programının özelliklerine değinildi.

İddianamede, yurt dışındayken kendi isteğiyle gelerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dilekçeyle bildiren sanığın kendiliğinden Türkiye’ye geldiği, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiği belirtildi.

Bazı kişilerle örgüt içerisinde faaliyetlerinin olduğunu, örgütle bağlantısının bulunduğunu beyan eden sanığın belirtmiş olduğu bazı isimleri teşhis ettiği, Bylock programıyla ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği kaydedildi.

‘TSK mahrem yapılanmasındaydı’

İddianamede, mailine Apple uygulama mağazasından gelen bazı e-postaları kendi rızasıyla sunan Keynes’in, bu haliyle TCK’nın 221’inci maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması hususunun mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği ifade edildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin örgütün evlerine gittiği, evlerde konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, kütüphane sorumlusu ve belletmen görevlerinde bulunduğu, örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada ‘TSK Mahrem Yapılanması’nda öğretmen (Grup Abisi) konumuna kadar yükseldiği, yaşamış olduğu olumsuzluklardan örgütü sorumlu tutması üzerine örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşının şüpheli ile görüştüğü, şüphelinin sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak şüphelinin Amerika’ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google markete ve Apple markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu anlaşılmıştır.”