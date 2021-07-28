Gürültü ihbarı alan polis adrese gitti; ev sahibi evde yoktu: Müziği kedi açmış

İspanya’da, bir evden gürültü geldiğine dair şikayet alan polis adrese gittiğinde kimse yoktu. Yüksek sesle çalınan müziği evde tek başına olan kedi açmıştı!

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Lugo kentinde yaşayan bir grup apartman sakini, 25 Temmuz’un ilk saatlerinde komşu evde yüksek sesle müzik çalındığını, çok rahatsız olduklarını ve uyuyamadıklarını, parti verildiğini tahmin ettiklerini belirterek polise şikayette bulundu.

20 Minutos gazetesi, polis ekiplerinin verilen adrese ulaştıklarında içeride parti verilmediğini hatta kimsenin olmadığını, evin sahibinin de kent dışında olduğunu belirledi.

Ev sahibi, polis kendisine, “Evinizde aşırı derecede yüksek sesle müzik çalıyor” dediğinde, müzik setini açanın kedisi olduğunu söyledi.

Kedisinin patileriyle müzik setinin düğmesini açtığını ve sonra da ses düğmesiyle oynadığını, bunu daha önce de sıklıkla yaptığını anlatan evi sahibi birkaç saatlik mesafede olduğunu söyledi ve müziği ‘susturmak’ için eve döndü.