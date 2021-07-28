Haftalık vaka sayıları: Siirt’te büyük artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz tarihlerinde kentlerde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter mesajında “Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız” diye yazdı.

İstanbul’da her 100 bin kişide 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43 vaka görüldü. Bir önceki hafta sırasıyla vaka sayıları 75,12, 57,95 ve 24,46’ydı.

Koca, daha sonra en çok artış görülen kentleri paylaştı. Buna göre oransal ve miktar olarak en büyük artış Siirt’te görüldü.

Bakan, paylaşımına şu notu düştü: “Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun.”