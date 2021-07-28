Kediniz iyi mi: Akıllı telefon uygulaması sorunu olup olmadığını söylüyor

Kedisi olanlar her halinin fotoğrafını çekmeye bayılır. Şimdi bu fotoğrafları kedinin iyi olup olmadığını anlamak için kullanabilecekleri bir akıllı telefon uygulaması var.

Fotoğraf: Reuters

Kanadalı hayvan sağlığı teknolojisi şirketi Sylvester.ai, bir kedinin acı hissedip hissetmediğini anlamak için telefonun kamerasını kullanan Tably adlı bir uygulama geliştirdi.

Yüz tanıma teknolojisi kullanan uygulama kedinizin fotoğrafını yüklediğinizde durumunu hızlı bir şekilde değerlendirme imkanı tanıyor.

Uygulama bir sorun olup olmadığını tespit etmek için kulaklarının ve kafasının pozisyonuna, gözlerini kısmasına bıyıklarının değişimine bakıyor. Hakemli dergi Scientific Reports’ta yayınlanan 2019 tarihli bir araştırma, ‘kedi yüz buruşturma ölçeği’ adı verilen yöntemin kedilerde akut ağrı değerlendirmesi için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymuştu.

Şirketin başındaki isim Miche Priest, uygulamanın insanlara kedilerinin acı çekip çekmediğini anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi. Priest bir dizi görüntü ve makine öğrenmesi kullanarak uygulamayı geliştirdiklerini anlattı.

Calgry şehrindeki, uygulamanın algoritmalarının geliştirildiği Wild Rose kedi kliniğinden Dr. Liz Ruelle uygulamanın henüz yeterince deneyim sahibi olmayan genç veterinerler için de faydalı olabileceğini belirtti.