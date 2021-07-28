Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kediniz iyi mi: Akıllı telefon uygulaması sorunu olup olmadığını söylüyor

Kedisi olanlar her halinin fotoğrafını çekmeye bayılır. Şimdi bu fotoğrafları kedinin iyi olup olmadığını anlamak için kullanabilecekleri bir akıllı telefon uygulaması var.

Fotoğraf: Reuters

Kanadalı hayvan sağlığı teknolojisi şirketi Sylvester.ai, bir kedinin acı hissedip hissetmediğini anlamak için telefonun kamerasını kullanan Tably adlı bir uygulama geliştirdi.


Yüz tanıma teknolojisi kullanan uygulama kedinizin fotoğrafını yüklediğinizde durumunu hızlı bir şekilde değerlendirme imkanı tanıyor.

Uygulama bir sorun olup olmadığını tespit etmek için kulaklarının ve kafasının pozisyonuna, gözlerini kısmasına bıyıklarının değişimine bakıyor. Hakemli dergi Scientific Reports’ta yayınlanan 2019 tarihli bir araştırma, ‘kedi yüz buruşturma ölçeği’ adı verilen yöntemin kedilerde akut ağrı değerlendirmesi için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymuştu.

Şirketin başındaki isim Miche Priest, uygulamanın insanlara kedilerinin acı çekip çekmediğini anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi. Priest bir dizi görüntü ve makine öğrenmesi kullanarak uygulamayı geliştirdiklerini anlattı.

Calgry şehrindeki, uygulamanın algoritmalarının geliştirildiği Wild Rose kedi kliniğinden Dr. Liz Ruelle uygulamanın henüz yeterince deneyim sahibi olmayan genç veterinerler için de faydalı olabileceğini belirtti.

SON HABERLER

Derdin göçmenle değil kendinle!

Mutsuz ve fevri Türkiye toplumunun, artık hasleti hâline gelmiş Doğu fobisini ısrarla kaşımanın, Doğu’dan gelen milyonlarca göçmenin bulunduğu bir bağlamda vereceği kalıcı toplumsal zararları öngörmek zor değil…

Doktor istifalarının perde arkası: ‘Ek ödemeler bile geri istendi’

İstifa yasağı sona erince birçok hekim ve sağlık çalışanı istifa dilekçesi vermeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tükendiğini, birçoğuna söz verilen ek ödemelerin yapılmadığını, hatta yapılanlardan ödemelerin geri istendiğini söyledi.

IMF Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,8’e düşürdü. Nisan ayında paylaşılan görümün raporunda Türkiye’nin büyüme beklentisi yüzde 6 seviyesindeydi.