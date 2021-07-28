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Yaramazlara biraz batar!

Britanyalı tütün devi geleceği marihuanada gördü

Geleneksel sigara satışından uzaklaşmaya çalışan Britanya’nın en büyük tütün firması olan British American Tobacco (BAT), marihuanayı geleceğin bir parçası olarak görüyor.

Fotoğraf: Reuters

BAT’tan yapılan açıklama ürünlerin sağlık üzerindeki etkisinin azaltılarak dönüşümün ‘hızlandırılmak’ istendiği belirtildi.


Britanyalı tütün devi, geçtiğimiz aylarda Kanadalı medikal marihuana üreticisi Organigram’dan hisse satın almıştı. Ayrıca yetişkinler için marihuana ürünleri araştırmak üzere, kenevir içindeki psikoaktif olmayan kanabidiol maddesine odaklanan bir anlaşma da imzalanmıştı.

Şirketin patronu Jack Bowles, BBC’ye yaptığı açıklamada ”Gelecekteki portföyümüze baktığımızda nikotin ürünlerinin dışındaki gelişmeler bizim gelecekteki büyümemizin başka bir kaynağı olabilmesi açısından ilginç bir yerde duruyor” dedi.

Bowles, marihuanayla ilgili ürünlerin gelecekteki bu büyümenin bir parçası olabileceğini düşünüyor. Şirket halihazırda kenevirin içindeki kanabidiol maddesinden elektrik sigara yapımıyla ilgili olarak denemelerde bulunuyor. Bowles, ”Bu gelecekte önemli bir yer tutacak. Ancak asıl zorluk nikotinli ürünlerdeki zararı azaltmak ve insanları değişime ikna edebilmek” dedi.

Şirketin bu seneki geliri 12 milyar sterlini aştı. Gelirlerin üçte birinden fazlası elektronik sigara ürünlerinden geliyor.

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