Marihuana yasal olunca K-9’lar erken emekliliğe ayrılmak zorunda kaldı

ABD’nin Virginia eyaletinde marihuananın yasallaşmasının ardından narkotik K-9 köpekleri erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalıyor.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

1 Haziran’dan itibaren eyalette 28 grama kadar marihuana bulundurmak yasal olacak. Bu durumda polis ekiplerinin bir parçası olan eğitimli K-9 köpekleri marihuanayı yasallaştıran diğer eyaletlerdeki meslektaşlarıyla aynı kaderi paylaşacak: Erken emeklilik.

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Nedeni basit: Narkotik köpeklerinin hassas burnu marihunanın da dahil olduğu birçok uyuşturucu sayılan maddeyi tespit etmek üzere eğitildi. Hepsi için aynı şekilde alarm veriyorlar, dolaysıyla marihuanayı mı yoksa yasa dışı olan bir uyuşturucu maddenin varlığını mı işaret ettiklerini ayırt etmek mümkün değil. Burunları marihuananın artık yasal olduğunu bilmiyor ya da yasalar çerçevesinde izin verilen miktarda olup olmadığını ayırt edemiyor. Bu, polis için arama kararında gerekli olan makul şüpheyi sağlayamadıkları anlamına geliyor.

Bu durum şüpheli avukatlarına ‘köpek marihuana mı yoksa yasa dışı bir bir maddeyi mi koklamıştı’ savunması yapma imkanı yaratabilir.

Şimdi eyalette 20’nin üzerinde polis merkezinde K-9’lar erken emekliliğe ayrılırken yerlerine marihuanaya duyarlı olmayacak şekilde eğitilen burunlar geliyor.

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İyi haberse erken emekli olan köpeklerin çoğu çalışma arkadaşları tarafından sahipleniliyor.