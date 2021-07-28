Instagram 16 yaş altındakilerin hesaplarını ‘gizli hesap’ olarak kabul edecek

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, 16 yaşından küçük kişilerin hesaplarını gizli hesap haline getirdi. Gizli hesap olma durumunda, sadece onaylı takipçiler bu hesapları takip edip paylaşımları beğenebilecek.

Çocuk yaştaki kullanıcıları korumak adına getirilen bu yeni kısıtlama bir süredir konuşulan bir konuydu. Instagram, 2019 yılından bu yana farklı düzeyde kısıtlamalar getirse de istenilen hedefe tam olarak ulaşılamamıştı. Konuya son noktayı koymak amacıyla verilen bu karar, küçük yaştaki kullanıcıların zarar görmesini engellemeyi hedefliyor.

Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamaları teşvik edeceğini duyurdu. Uygulamayı 2012 yılında 1 milyar dolara satın alan Facebook şirketinden yapılan açıklamada, “Gençlerin ve çocukların, yaşlarını olduğundan daha büyük göstermesini engelleyecek geçerli bir yöntem olmadığı için; özellikle onlar için tasarlanmış deneyimler geliştirmek istiyoruz. Bu araçlar ebeveynler ve vasiler tarafından kontrol ediliyor olacak” dendi.

Reklam verenler ise yalnızca yaş, cinsiyet ve konumlara göre 18 yaş altındaki kişileri filtreleyebilecek. Bu da uygulamanın 18 yaşın altındaki kişilerin verilerini analiz edemeyeceğine işaret ediyor.