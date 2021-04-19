Instagram’dan çocuklara koruma: Tanımayan yetişkinler mesaj atamayacak

Facebook, 2012 yılında 1 milyar dolara satın aldığı Instagram’da yetişkinlerin tanımadığı çocuklara mesaj atmasını engelleyecek.

Fotoğraf: DHA

Şüpheli hareketlerde bulunan yetişkinler, çocukların paylaşımlarıyla etkileşime giremeyecek. Bu kişilerin hesapları çocuklara önerilen hesaplar arasında olmayacak.

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18 yaşın altındakilere seri takip isteği gönderenler ‘potansiyel şüpheli’ olarak işaretlenecek. Çocuklar, birden fazla çocuğu takip eden yetişkine mesaj atmadan önce Instagram tarafından uyarılacak.

Yine çocuk kullanıcıların Reels ve Keşfet’e düşen içerikleri de ‘işaretlenmiş’ kişilere gösterilmeyecek. Hesabı açık gençlerin paylaşımlarına gelen yorumlar otomatik olarak gizlenecek.

Sanal ortamdaki tacizlerin önüne geçmek isteyen Facebook, içinde yalnızca çocukların olacağı özel bir Instagram sürümü oluşturmayı da hedefliyor. 13 yaş ve altı çocuklar için oluşturulacak platformu, YouTube Kids gibi projelerde de çalışan Pawni Diwanji geliştirecek.

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Çocuklara özel Instagramda, özel bir yapay zeka algoritması olacak, sahte doğum tarihi ile platforma girmeye çalışanlar tespit edilecek ve platformdan uzaklaştırılacak. Instagram’ın yöneticisi Adam Mosseri, en iyi çözümü bulduktan sonra uygulamayı başlatacaklarını belirtti.