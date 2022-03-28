Akşam Postası / 28 Mart 2022

Birol Yıldırım davası: Savcı, polisin tahliyesini istedi, talep oy çokluğuyla reddedildi

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İstanbul Esenyurt Karakolu’nda 5 Haziran 2021 gecesi ölen özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın faili olduğu iddiasıyla biri tutuklu 12 polisin yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Rapor: Atış talim alanında ölü bulunan çocuğun vücudundan 12 metal parçası çıktı

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Şanlıurfa’da polis talim atış alanında cansız bedeni bulunan bulunan 16 yaşındaki Muharrem Aksem’in ön otopsi raporunda, vücuttan 12 metal parçası çıkarıldığı ve sağ elinin olmadığı belirtildi.

Antalya’da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan çocuk öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde 23 gün önce köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Oscar’da en iyi film ödülü ‘CODA’nın: Geceye Will Smith’in tokadı damga vurdu

ABD’de düzenlenen 94. Oscar Ödül töreninde ‘En İyi Film’ ödülünü, ‘CODA’ kazandı. Geceye damga vuran olay ise ünlü aktör Will Smith’in sunucu Chris Rock’a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu.

Karadeniz’de ikinci mayın alarmı: Etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen deniz mayınının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Selahattin Demirtaş, ‘Bergen’e benzetti: Anamızı ağlatanlardan hesabını soracağız

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gişede izlenme rekoru kıran ‘Bergen’ hakkındaki yazısında siyaset, kültür, sanat, medya ve akademi dünyasına seslendi.

Metropoll anketi: AKP ve MHP tabanı da faturaları öderken zorlanıyor

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Metropoll Araştırma’nın anketine göre, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyenlerin oranı giderek artıyor.

Aydın Engin, İletişim Başkanlığı’na açtığı basın kartı davasını kazandı

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Geçen perşembe günü hayatını kaybeden Aydın Engin, İletişim Başkanlığı’na açtığı davayı kazandı.

Limak ve Mapa, İstanbul Havalimanı’ndaki hisselerini satıyor

Limak ve Mapa İGA Havalimanları İşletmeleri’ndeki hisselerini satma kararı aldı.

TESK eşel mobili geri istedi: Akaryakıt zamlarının fiyatlara yansıması aşikar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına olumsuz yansıdığını ve eşel mobil sisteminin geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenski: Tarafsızlık statüsüyle ilgili anayasa değişikliğine hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin tarafsızlık statüsüyle ilgili anayasa değişikliğine hazır olduğunu belirtti.

HDP’li Beştaş: ‘Beşli çete’ demek yasaklanıyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Beşli çete demek yasaklanıyor. ‘Beşli çete’ diyen gazetecilere üç yıla kadar hapis öngörülüyormuş. Bu çete Türkiye yurttaşlarının üzerine, AKP eliyle karabasan gibi çöktü” dedi.

Bitcoin, 2022 zirvesinde

Kripto paralar, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kripto işlemlere yönelmesiyle haftaya yükselişle başladı. Bitcoin, 2022’nin en yüksek seviyesi olan 47 bin doları aşarken, kripto varlıklarda son 24 saatlik işlem hacmi 100 milyar doları aştı.

Boğaziçi’nde tüm bölümler ‘ağır kadrolaşma tehdidi’ne karşı ayakta

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 29 bölüm ve üç enstitü liyakate dayalı istihdam sisteminin ağır bir kadrolaşma tehdidi altında olduğunu duyurdu.

Üreticiler çiğ sütte zam istedi: Fiyat sabit tutulursa ilerde daha da artar

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), maliyetlerdeki hızlı artış sebebiyle çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gidilmesi talebini yineledi.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’ye para cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin lira adli para cezası verildi.

Araştırma: ‘Bir doz nostalji’ acıya, ağrıya iyi gelebilir

Yeni yayınlanan bir araştırma ağrınız ya da acınız olduğunda ağrı kesici yerine ‘bir doz nostalji’ almayı deneyebileceğinizi gösterdi.