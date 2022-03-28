Apple TV+’tan Oscar’da bir ilk: Netflix’in yapamadığını başardı

Stream platformu Apple TV+ dün gece Oscar Ödülleri töreninde bir ilke imza attı.

Fotoğraf: Apple TV +

94’üncü Oscar Ödülleri’nde ilk kez bir stream platformunda yayınlanan yapım ‘En İyi Film’ dalında ödülün sahibi oldu. Böylece ‘CODA’nın yayıncısı Apple TV +, Netflix’in yapamadığını başarmış oldu.

Filmde tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby’nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğuyla müzik tutkusu arasında kalmasını anlatılıyor.

Apple’ın geçen yıl Sundance Film Festivali’ndeki prömiyeri sonrası filmin haklarını 25 milyon dolara aldığı bildirilmişti.

‘CODA‘ gecenin büyük ödülünün yanısıra ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu‘ ve ‘En İyi Uyarlama Senaryo‘ ödüllerinin de sahibi oldu. Troy Kotsur, Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti.

Apple CEO’su da Twitter hesabından film ekibini bu başarısı nedeniyle tebrik etti.

Team CODA created a profoundly beautiful movie, a story of hope and heart that celebrates our differences. Congratulations to the producers, @SianHeder, @TroyKotsur, @MarleeMatlin, @EmiliaJonesy, @DanielNDurant, @EugenioDerbez, and all involved in these historic wins! #CODAfilm pic.twitter.com/s9ebnPaYl1 — Tim Cook (@tim_cook) March 28, 2022

İlk adaylık 2017’de geldi

Alışık olunduğu üzere sinema salonları yerine stream platformlarında yayınlanan filmler daha önce de en iyi film dalında Oscar’a aday gösterilmişti. Amazon, 2017’de ‘Manchster by the Sea‘ ile ilk kez aday gösterilen filmin yayıncısıydı. Ancak ödülü ‘Moonlight’a kaptırmıştı.

Netflix filmleriyse büyük ödül için aday listesinin gediklilerinden. Geçen yıllarda platformun ‘Roma’, ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’, ‘Mank‘ ve ‘The Trial of the Chicago 7‘ filmleri ‘En İyi Film’ dalında aday gösterilmişti.

Bu yılsa adaylar arasında ‘Don’t Look Up‘ ve bazı eleştirmenlere göre kazanacağına kesin gözle bakılan ‘The Power of the Dog’ yine Netflix yapımı filmlerdi. ‘The Power of the Dog‘ en çok aday gösterilen (12 dalda) film olsa da Jane Campions sayesinde ‘En İyi Yönetmen‘ ödülüyle ‘yetindi.’