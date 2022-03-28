‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’ye para cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin lira adli para cezası verildi.

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İnce hakkında CHP milletvekiliyken 2016’da Uşak’taki konuşması nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 7 Eylül 2020’de Uşak 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İnce’nin bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapsini istemişti.

AA’nın haberine göre mahkemede bugün görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, İnce’ye ilk olarak bir yıl iki ay hapis cezası verdi, sonra da ‘takdiri indirimi’yle cezayı 11 ay 20 güne düşürdü.

Hakim, cezayı 350 gün karşılığı olarak 7 bin lira adli para cezasına çevirdi. Ceza beş taksitte ödenecek.