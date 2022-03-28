Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın Dolmabahçe’de görüşecek

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüşecek.
AA’nın aktardığına göre basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10:30’da başlaması planlanıyor.
Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.
Taraflar, müzakerelerin çarşamba gününe kadar Türkiye’de görüşülmesinde karar kılmıştı.
Müzakereler ve Türkiye
Rusya’nın yaklaşık bir ay önce Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından Batılı ülkeler peş peşe yaptırım uygulamaya başlamış; Türkiye yalnızca Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katılacağını açıklamıştı. Hükümet, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu rolü oynamak istiyor.
İki müzakere heyeti arasındaki ilk tur müzakereler Rusya’nın müttefiki olan Belarus’ta gerçekleşmişti.
Bunun yanında Rusya, Ukrayna ve Türkiye dışişleri bakanları Antalya’da bir araya gelmişti.
Şu ana kadarki müzakerelerden insani koridorlar dışında herhangi bir sonuç çıkmadı.