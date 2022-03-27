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Yaramazlara biraz batar!

Kalın: Herkes Rusya’yla köprüleri yakarsa onlarla kim konuşacak?


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Herkes Rusya’yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak” diye sordu.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın yaklaşık bir ay önce Ukrayna’ya yönelik işgal harekatına başlamasının ardından Batılı ülkeler peş peşe yaptırım uygulamaya başlamış, Türkiye yalnızca Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katılacağını açıklamıştı. Hükümet, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu rolü oynamak istiyor.


Katar’ın başkenti Doha’daki forumda konuşan Kalın, savaşı hiçbir şeyin mazur gösteremeyeceğini ancak Rusya’yı bu yola götüren nedenlerin dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Herkes köprüleri yakarsa onlarla kim konuşacak” diyen sözcü, Rusya’yla diyaloğun devamının önemine işaret etti.

Kalın, şunları söyledi: “Biz Türkiye olarak barış için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız hem Zelenski’yle hem Putin’le iki-üç kez görüştü. Önümüzdeki günlerde Putin’le yeniden görüşecek. Hepimiz iki tarafın da kendisini güvende ve rahat hissetmesine yönelik çalışmalı ve onları müzakere masasında buluşturmak için çalışmalıyız.”

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