Çavuşoğlu’na Rus oligarklar soruldu, ‘uluslararası hukuk’la yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, batının yaptırım uyguladığı Rus oligarkların Türkiye’de iş yapabilmesinin hukuka uygunluk açısından değerlendirileceğini söyledi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik işgal harekatının başlatmasının ardından batı ülkeleri peş peşe yaptırımları devreye sokmuştu. Hükümeti desteklediği düşünülen Rus oligarklar da yaptırım listesine eklenmişti.

Katar’ın başkenti Doha’daki forumda konuşan Çavuşoğlu, yasal olan her şeye Türkiye’de izin verildiğini, bunun temel nokta olduğunu ifade etti.

Bakan şöyle devam etti: “Rus oligarklar ülkemizi ziyaret ederlerse… Ben yaptırımlara katılmadığım ve uygulamadığım için… Biz prensipte Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği yaptırımları uyguluyoruz. Rus vatandaşları Türkiye’yi ziyaret edebilirler. Rusya’dan Türkiye’ye turist olarak geliyorlar. Ukrayna’dan da gelen kişiler var Türkiye’ye. Onların sayısı da 60 bini geçti. Eğer ‘Bu oligarklar Türkiye’de iş yapabilir mi’ diye soruyorsanız, o zaman yasalsa, uluslararası hukuka aykırı değilse biz bunu değerlendiririz. Ancak eğer uluslararası hukuka aykırı ise başka bir durum olur.”

Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna’ya verilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.