Rus oligarklar kim, ne kadar servetleri var?

Batılı ülkeler, Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’nın oligarklarına da yaptırım uyguluyor. Servetleri en az 118 milyar dolar olarak hesaplanan oligarklar arasında dünyaca ünlü simalar da var.

Soldan sağa: Mordaşov, Usmanov, Abramoviç, Fridman, Şamalov, Deripaska / Görsel: Diken

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrası oligarkların Avrupa Birliği (AB), ABD ve Britanya’daki mal varlıklarına el konuluyor.

Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı isimlerin en popüleri futbol takımı Chelsea ve Evraz şirketlerinin sahibi Roman Abramoviç. Forbes’a göre Abramoviç’in serveti yaklaşık 13 milyar dolar. Servetini ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yaptığı yatırımlardan elde eden Abramoviç, 2018’de Britanya’nın ‘yatırım vizesi‘ vermemesi üzerine İsrail vatandaşlığı almıştı.

Yaptırım listesindeki Aleksey Mordaşov, Oleg Deripaska, Alişer Usmanov ve Andrey Melniçenko da Rusya’nın en zenginlerinden.

29,1 milyar dolarlık serveti bulanan Mordaşov gelirinin önemli bir kısmını çelik sektöründen kazanıyor.

2,6 milyar dolar servete sahip Oleg Deripaska ise ağırlıklı olarak alüminyum ve enerji sektöründe.

16,6 milyar dolarlık servete sahip Usmanov da demir ve çelik sektöründeki yatırımlarının yanı sıra futbol ve teknoloji alanında yatırımlar yapıyor.

Rus kömür ve gübre sektörünün öne çıkan ismi Andrey Melniçenko’nun servetiyse 16 milyar dolar seviyesinde.

Bazıları Putin’in çok eski dostu

Enerji, ulaşım ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 11,3 milyar dolar serveti bulunan Gennady Timçenko Putin’in 1990’lı yılların başından bu yana St. Petersburg şehrinden tanıştığı yakın bir dostu.

Putin’in çocukluk arkadaşlarından biri olarak tanınan ve Rusya’nın en büyük boru hattı inşaat şirketinin sahibi olan Arkadiy Rotenberg’in oğlu İgor Rotenberg de yaptırım uygulanan bir diğer isim. İgor Rotenberg, babası Arkadiy Rotenberg 2014’te ABD’nin yaptırım listesine alındığında, babasına ait bazı şirketlerdeki hisseleri satın almıştı.

Arkadiy Rotenberg’in kardeşi ve yine Putin’in çocukluk arkadaşı olan Boris Rotenberg ise 1,2 milyar dolarlık servetiyle özellikle bankacılık alanında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Hemen hemen her sektörde varlar

Rusya’da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Mikhail Fridman 12,3 milyar dolar, yine aynı sektörden Petr Aven de yaklaşık 4,5 milyar dolarlık varlığıyla yaptırım uygulanan oligarklar arasında.

Rusya’nın en genç milyarderi olarak tanınan 1,4 milyar dolarlık servete sahip Kiril Şamalov da yaptırım listesinde ve babası Nikolay Şamalov Putin’in yakın dostu.

Doğalgaz boru hattı sektöründe yatırımları bulunan Dmitriy Pumpyanskiy 2,4 milyar dolar, havacılık sektöründe aktif olan Aleksandr Ponomarenko ise 2,6 milyar dolarlık varlığıyla yaptırıma uğrayan diğer oligarklar arasında.

Tarım sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Vadim Moşkoviç’in 1,4 milyar dolar, kimya sektöründe şirketi olan Dmitriy Mazepin’in 1,3 milyar dolar ve petrokimya sektöründe yönetici konumunda yer alan Dmitriy Konov’un 500 milyon dolar serveti var.

Doğalgaz sektöründe yatırımları olan Leonid Simanovsky’nin mal varlığınınsa yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde olduğu biliniyor.

Yaklaşık 500 milyon dolar net varlığıyla bankacılık sektöründe aktif olan Andrey Kostin de yaptırım uygulanan isimler arasında öne çıkıyor.

Bu arada, Forbes’ta isimlerin net varlıklarına ilişkin rakamlar belli aralıklarla güncellendiği için değişiklik gösterebiliyor.