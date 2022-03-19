Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB, oligarkların el koyduğu mallarını Ukrayna için kullanmayı planlıyor


Avrupa Birliği yetkililerinin yaptırımlar sonucunda Rus oligarklarına ait el konulan varlıkları Ukrayna için kullanmayı değerlendirdiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrasında AB aralarında oligarkların da olduğu birçok Rus zengininin varlıklarına yönelik yaptırım kararı açıklamıştı. Bu kapsamda süperyatlar, jetler ve gayrimenkuller gibi varlıklara el kondu.


Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre söz konusu tasarı henüz erken aşamada.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sözcüsü Eric Mamer, şu aşamada söz konusu varlıkların dondurulmuş olduğunu, başkanlığa bu yönde herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

Servetleri en az 118 milyar dolar hesaplanan oligarklar arasında futbol takımı Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç’le Aleksey Mordaşov, Oleg Deripaska, Alişer Usmanov ve Andrey Melniçenko gibi Rusya’nın dünyaca tanınan simaları var.

Rus oligarklar kim, ne kadar servetleri var?

Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor

ABD’den Rus oligarklara yaptırım

Britanya’dan Rus milyarder ve eski başbakan yardımcısına yaptırım

AB, Rus milyarderleri yaptırım listesine ekledi

SON HABERLER

Yayın ihalesinde son durum ne?

Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarının ihale süreci istenilen rakamlara ulaşılmaması nedeniyle bu yıl hayli karışık.

Sağlıkçılara göre yeni açılan asistan hekim kadroları eğitimin kalitesini düşürecek

Resmi Gazetede bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanlığı’na 17 bin 266 yeni asistan kadrosu verilmesi, asistan hekimlerin yüzünü güldürmedi. Sorunların yine asistan hekimler üzerinden çözülmeye çalışıldığını belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi asistan hekim Meltem Günbeyi, “Asistan hekim sayısı artarsa iş yükünün azaltılacağı sanılıyor. Eğitici başına düşen asistan hekim sayısının artması, eğitimin kalitesini düşürür” dedi.