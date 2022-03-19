AB, oligarkların el koyduğu mallarını Ukrayna için kullanmayı planlıyor

Avrupa Birliği yetkililerinin yaptırımlar sonucunda Rus oligarklarına ait el konulan varlıkları Ukrayna için kullanmayı değerlendirdiği belirtildi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrasında AB aralarında oligarkların da olduğu birçok Rus zengininin varlıklarına yönelik yaptırım kararı açıklamıştı. Bu kapsamda süperyatlar, jetler ve gayrimenkuller gibi varlıklara el kondu.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre söz konusu tasarı henüz erken aşamada.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sözcüsü Eric Mamer, şu aşamada söz konusu varlıkların dondurulmuş olduğunu, başkanlığa bu yönde herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

Servetleri en az 118 milyar dolar hesaplanan oligarklar arasında futbol takımı Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç’le Aleksey Mordaşov, Oleg Deripaska, Alişer Usmanov ve Andrey Melniçenko gibi Rusya’nın dünyaca tanınan simaları var.