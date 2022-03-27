Ukrayna-Rusya müzakerelerinde bir sonraki tur İstanbul’da

Ukrayna ile Rusya arasındaki yüz yüze müzakerelerin bir sonraki turu İstanbul’da gerçekleşecek.

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Rusya’nın yaklaşık bir ay önce Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından Batılı ülkeler peş peşe yaptırım uygulamaya başlamış; Türkiye yalnızca Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katılacağını açıklamıştı. Hükümet, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu rolü oynamak istiyor.

Ukrayna müzakere heyetinden David Arakhamia, Facebook gönderisinde görüşmelerin 28 Mart Pazartesi’den 30 Mart Çarşamba’ya kadar süreceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesine dair bir açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın aktardığına göre taraflar İstanbul’da müzakere edecek.

İki müzakere heyeti arasındaki ilk tur müzakereler Rusya’nın müttefiki olan Belarus’ta gerçekleşmişti.

Bunun yanında Rusya, Ukrayna ve Türkiye dışişleri bakanları Antalya’da bir araya gelmişti.

Şu ana kadarki müzakerelerden insani koridorlar dışında herhangi bir sonuç çıkmadı.