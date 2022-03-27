Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna-Rusya müzakerelerinde bir sonraki tur İstanbul’da


Ukrayna ile Rusya arasındaki yüz yüze müzakerelerin bir sonraki turu İstanbul’da gerçekleşecek.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın yaklaşık bir ay önce Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından Batılı ülkeler peş peşe yaptırım uygulamaya başlamış; Türkiye yalnızca Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katılacağını açıklamıştı. Hükümet, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu rolü oynamak istiyor.


Ukrayna müzakere heyetinden David Arakhamia, Facebook gönderisinde görüşmelerin 28 Mart Pazartesi’den 30 Mart Çarşamba’ya kadar süreceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesine dair bir açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın aktardığına göre taraflar İstanbul’da müzakere edecek.

İki müzakere heyeti arasındaki ilk tur müzakereler Rusya’nın müttefiki olan Belarus’ta gerçekleşmişti.

Bunun yanında Rusya, Ukrayna ve Türkiye dışişleri bakanları Antalya’da bir araya gelmişti.

Şu ana kadarki müzakerelerden insani koridorlar dışında herhangi bir sonuç çıkmadı.

Kalın: Herkes Rusya’yla köprüleri yakarsa onlarla kim konuşacak?

Çavuşoğlu’na Rus oligarklar soruldu, ‘uluslararası hukuk’la yanıt verdi

‘Ukrayna-Rusya arabuluculuğu’ Erdoğan’ın seçimi kazanabileceği algısını artırmış

SON HABERLER

Frankfurt’taki bir taksi şoförünün anısı…

Yıllarca sevgiyle okuduğum ve çok şey öğrendiğim Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. Bu yüzden, bir vesileyle bana verdiği çok özel bir sırrı sizinle paylaşacağım. 

56 yaşında ‘jigololuk hevesi’ yüzünden dolandırılan birine kimse üzülmez

Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu, 1900’lerden bugüne en ilginç suç hikayelerinin izini, dava dosyalarında, gazete kupürlerinde, eski belgelerde sürdü ve ‘Kanun Dışında’ kitabını yazdı. Kitapta soyguncular, gangsterler, eşkıyalar, mezar hırsızları ve eroinciler de var ama ağırlık dolandırıcılarda. Biz de yazarlarla bu eksende konuştuk.

Ölüm Allah’ın emri, şu vefat olmasaydı

Dikkat ettiyseniz pek kimse ölmüyor. Birçoğu vefat ediyor, hatırı sayılır sayıda birileri de hayatını kaybediyor, tabii yaşamını yitirenler de oluyor, arada ışıklara yürüyenler de çıkıyor, hakka yürüyenler her zaman var kuşkusuz… Ölümden korkar gibi öldü demekten korkuluyor, kaçılıyor.