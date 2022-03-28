Oscar’da kırmızı halıya, beyaz gömlekli ve ‘gömleksiz’ oyuncular damgasını vurdu

Hollywood’un en prestijli ödül töreni Oscar gecesinde kırmızı halıya damga vuran beyaz gömlekliler oldu. Bir de gömleksiz Timothee Chalamet…

Timothee Chalamet. Fotoğraflar: Reuters

Will Smith’in eşi hakkında yaptığı espri nedeniyle Chris Rock’ın suratında patlattığı tokat olmasaydı şayet, Chalamet’nin üst bedeniyle aşinalığımızı artıran gömleksiz kombini 94’üncü Oscar Ödül Töreni’nin en çok konuşulan konusu pekala olabilirdi.

26 yaşındaki genç yetenek, hem performansları hem de alışagelmişin dışında çizdiği yıldız profiliyle son yılların favori oyuncularından. Kırmızı halıdaki tercihiyle de sıradan bir Hollywood ünlüsü olmadığını bir kez daha gösterdi.

‘En İyi Film’ dalında Oscar adayı olan ve altı dalda heykelciği kazanan ‘Dune‘ filminin yıldızı, Louis Vuitton’un 2022 ilkbahar-yaz kadın koleksiyonundan çıplak teninin üzerine giydiği işlemeli siyah ceket ve yüksek belli pantolonla övgüleri kaptı.

Cinsiyet akışkan bu seçimi başka hangi Hollywood yıldızına bu kadar yakışır bilinmez ancak bu görüntüsü kırmızı halı tarihinde yerini şimdiden almışa benziyor.

Beyaz gömlekli kadınlar

Chalamet’nin dışında kırmızı halıda erkeklerde görmeye alışık olduğumuz beyaz gömlek bu kez kadınların da tercihiydi.

Uma Thurman ve Zendaya

Son dönemde ‘Euphoria‘ dizisi ve ‘Spider-Man: No Way Home’ ve ‘Dune‘ filmiyle yıldızı parlayan Zendaya, mini beyaz ipek gömleğiyle kırmızı halının da yıldızlarındandı. Valentino Haute Couture’ün oyuncuya özel tasarladığı kıyafet gümüş maksi boy bir etekle tamamlanmıştı.

Kırmızı halının diğer bir beyaz gömleklisi de Kristen Stewart oldu. Genç oyuncu yalnızca en sondaki düğmesini iliklediği Chanel beyaz gömlek tercihiyle değil, şort ceketten oluşan siyah takımıyla da meslektaşlarının arasından sıyrıldı. Stewart’ın oyuncu ve senarist nişanlısı Dylan Meyer da beyaz gömlek üzerine siyah takımla kırmızı halıda partnerine eşlik etti.

Kristen Stewart ve Dylan Meyer

Ve kırmızı halının daha tecrübeli isimlerinden biri olan Uma Thurman… Oyuncunun kült filmi ‘Pulp Fiction’daki karakteri Mia Wallace’a bir selam çakmış gibi görünen kıyafet seçimi de beyaz gömlekten yanaydı. Oyuncu klasik görünümdeki Bottega Veneta gömleğini yerlere kadar uzanan siyah satin bir etekle birlikte tercih etti.

Ödül töreninin sunucularından Wanda Sykes da beyaz gömlekle kırmızı halıda yürümeyi seçenlerden oldu. Gömleğini Pamela Roland imzalı yine beyaz bir smokinle kombinledi.