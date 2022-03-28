Zelenski: Tarafsızlık statüsüyle ilgili anayasa değişikliğine hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin tarafsızlık statüsüyle ilgili anayasa değişikliğine hazır olduğunu belirtti.

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Rus gazetecilere açıklama yapan Zelenski, “Güvenlik garantisi, tarafsızlık, nükleersiz ülke statüsü gibi konularda yürümeye hazırız. Rusya’nın ilk (talep ettiği) prensip noktası buydu. Ve hatırladığım kadarıyla bu yüzden savaş başlattılar” dedi.

Ukrayna’nın güvenlik garantisinin görüşüldüğünü ancak bunun da Budapeşte Memorandumu gibi sadece bir kağıt parçası olmasını istemediğini belirten Zelenski şöyle devam etti: “Dolayısıyla bu belgenin, bu teminatın tüm garantörleri tarafından imzalanacak ciddi bir anlaşmaya dönüşmesinden yanayız. Bu doküman, garantör ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve Ukrayna’da bununla ilgili referandum yapılması gerekiyor.”

Zelenski, referandumun anayasada tarafsızlık konusunda değişikliklerin birkaç ayda yapılmasına imkan vereceğine işaret ederek böyle bir statü ve güvenlik garantileriyle ilgili değişikliklere ancak halkın karar verebileceğini vurguladı.

‘Doğrudan Putin’le anlaşmamız lazım’

Rus ordusunun ülkede bulunması durumunda garantör ülkelerin mutabakata yanaşmayacağına dikkati çeken Zelenski, savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin mümkün olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çevresindekilerin uzattığını belirtti.

Ukrayna devlet başkanı, “Bu nedenle doğrudan Putin’le anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna’dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.