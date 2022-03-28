Son 24 saat: 14 bin 364 vaka, 61 can kaybı

Kripto paralar, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kripto işlemlere yönelmesiyle haftaya yükselişle başladı. Bitcoin, 2022 yılının en yüksek seviyesi olan 47 bin doları aşarken kripto varlıklarda son 24 saatlik işlem hacmi 100 milyar doların üzerine çıktı.