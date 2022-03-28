Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 14 bin 364 vaka, 61 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 364 vaka, 61 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 272 bin 435 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 526.

SON HABERLER

Bitcoin, 2022 zirvesinde

Kripto paralar, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kripto işlemlere yönelmesiyle haftaya yükselişle başladı. Bitcoin, 2022 yılının en yüksek seviyesi olan 47 bin doları aşarken kripto varlıklarda son 24 saatlik işlem hacmi 100 milyar doların üzerine çıktı.