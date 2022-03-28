Son 24 saat: 14 bin 364 vaka, 61 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 364 vaka, 61 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 272 bin 435 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 526.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat’ta takımı Dinamo Kiev’in ‘evi’ başkent Kiev’de bomba sesiyle uyandı.
Hollywood’un en prestijli ödül töreni Oscar gecesinde kırmızı halıya damga vuran beyaz gömlekliler oldu. Bir de gömleksiz Timothee Chalamet…
Kripto paralar, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kripto işlemlere yönelmesiyle haftaya yükselişle başladı. Bitcoin, 2022 yılının en yüksek seviyesi olan 47 bin doları aşarken kripto varlıklarda son 24 saatlik işlem hacmi 100 milyar doların üzerine çıktı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına olumsuz yansıdığını ve eşel mobil sisteminin geri getirilmesi gerektiğini söyledi.
Geçen perşembe günü hayatını kaybeden Aydın Engin, İletişim Başkanlığı’na açtığı davayı kazandı.