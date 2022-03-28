Selahattin Demirtaş, ‘Bergen’e benzetti: Anamızı ağlatanlardan hesabını soracağız

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gişede izlenme rekoru kıran ‘Bergen’ hakkındaki yazısında siyaset, kültür, sanat, medya ve akademi dünyasına seslendi.

İktidarın ‘devleti ele geçirip halkın anasını ağlattığını’ belirten Demirtaş, “İşten atılmaktan, işsiz kalmaktan, hedefe konulmaktan, linç edilmekten, hapse atılmaktan, mahalleden kovulmaktan mı korkuyorsunuz” diye sordu.

Yazısının sonunda Demirtaş, Bergen’i örnek göstererek ”Bergen de böyle biri işte. Korkmuyor, geri adım atmıyor, acılarına teslim olmuyor ve küllerinden yeniden doğruyor” dedi.

Demirtaş’ın T24’te yayımlanan yazısının son kısmı şöyle:

“İşin en acı kısmı da ne, biliyor musunuz? Bütün bu zulüm günleri geçip gittiğinde, güzel günler geldiğinde en önde, en çok görünen, en çok övünen siz olacaksınız. Bunları size mutlaka hatırlatacağım ya da size hatırlatan birileri olacak. Yıkımın, enkazın bu kadar ağır olmasında sizin suskunluğunuzun epey bir payı var, unutulmayacak.

Annelerimizin bize bir sözü daha var, ‘Yapma, etme, dikkatli ol evladım’ derler. Ama bizim de annelerimize bir sözümüz var, ‘Anamızı ağlatanlardan bunun hesabını soracağız, başka bir yaşamı kuracağız anne’. Acılarımıza, korkularımıza teslim olmayacağız. Milyonları diri diri yakmaya kalktılar ama küllerimizden yeniden doğuyoruz anne.

Bergen

Başlığa Bergen yazmışım, ‘Hani Bergen nerede’ diye soracaksınız ama Bergen de böyle biri işte. Korkmuyor, geri adım atmıyor, acılarına teslim olmuyor ve küllerinden yeniden doğruyor. Dört milyondan fazla insan Bergen filmini izlemiş. Direnene, ayakta kalana saygı duyuluyor, onun filmi seviliyor demek ki.

Ben filmi izleyemedim haliyle. Senaristlere (Sema Kaygusuz, Yıldız Bayazıt), yönetmenlere (Caner Alper, Mehmet Binay), oyunculara (Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran), tüm ekibe ve yorumlara baktığımda iyi bir film olmuştur diye düşünüyorum. Başımıza getirilen o ‘film’lerin karanlık ekibiyle kıyaslandığında ışıl ışıl duruyor bu ekip. Ama daha filmi çekilecek çok direniş var. Bir gün yönetmen koltuğuna oturduğumuzda göreceksiniz.

Bu arada hep senin sözünü dinliyorum, olaylara karışmıyorum, bizzat olay oluyorum anne. İçin rahat olsun.”