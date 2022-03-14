‘Bergen’i 10 günde 2 milyon 650 bin kişi izledi

‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatan film, vizyona girdiği 4 Mart’tan beri 2 milyon 644 bin 300 kişi izledi. Film, vizyondaki filmler arasında toplam izleyici ve gişe hasılatında ilk sırada.

Fotoğraf: Twiiter

‘Bergen’i, boxofficeturkiye.com’un paylaştığı verilere göre 677 bin 193 kişiyle ‘Batman’, 105 bin 139 kişiyle ‘Kırmızı’ takip ediyor. 1200 salonda gösterilen ‘Bergen’ toplam hasılatta ise 78 milyon 72 bin 866 liraya ulaştı. ‘Batman’in hasılatı 22 milyon 797 bin 352, ‘Kırmızı’nınki ise 3 milyon 286 bin 668 lira.

Tüm zamanların sekizincisi

Film, ilk 10 günlük seyirci sayısıın baz alındığı tüm zamanlar listesinin sekizinci sırasında yer aldı. Bu sıralamanın birincisi 4 milyon 22 bin 125 izleyiciyle ‘Recep İvedik 4’, ikincisi 3 milyon 618 bin 973 kişiyle ‘Recep İvedik 5.’ Üçüncü sıradaki ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’, ilk 10 günde 3 milyon 348 bin 318 kişi tarafından izlenmişti.

Fiilmde, eski eşi Halis Serbest’in yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürdüğü Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Erdal Beşikçioğlu, Halis Serbest rolünde. Oyuncu kadrosunda Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Ali Seçkiner, Nergis Öztürk, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin de yer alıyor. Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un kaleme aldığı filmin yönetmenliğiniyse Mehmet Binay ve Caner Alper üstleniyor.