‘Bergenfilminegitme’ etiketi ters tepti: Hedef gösterilmek istenen Farah Zeynep Abdullah’a destek

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan hükümeti eleştiren paylaşımlar yapmasıyla ilgili hedef gösterilmeye devam ediyor.

Fotoğaraf: Instagram

Abdullah, geçen ay sonunda başlayan ve günlerce söndürülemeyen yangınlar sırasındaki paylaşımları ve soruşturma konusu olan ‘helpturkey’ etiketini kullanmasının ardından, bir gazete tarafından hedef gösterilen ünlüler arasında yer almıştı.

Gazetenin manşetini dalga gereçerek paylaşan başarılı oyuncu ardından “Ülkemizde en istikrarlı olan şey, adaletsizlik dışında, sanatçıları hedef göstermek” yazmıştı.

Üüf şu şakayı yapiym içimde kalmasın karakterini seç, maceraya atıl pic.twitter.com/Ti8NYzNY9x — Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) August 6, 2021

Son olarak ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesi Bozkurt’a gidiyor’ tweet’ini alıntılayarak “Fırlatılacak çaylar için iban paylaşır mısınız” yazmasının ardından yine sosyal medyadaki bir grup tarafından hedef seçildi.

“Troller ne olsun istiyorsunuz, ben bana yazdığınız akılsız şeyleri ciddiye alıp, çok mu üzüleyim, ya da sinirleneyim? Valla soruyorum amacınızı anlamadım, baya zorbalık bu ve ciddi ciddi bunlara takılan biri olsam eminim çok zor olurdu, neden” mesajıyla yaşananlara tepki gösteren oyuncunun, bu kez yeni filminin izlenmemesi yönünde çağrı yapıldı.

Abdullah gelecek yıl şubat ayında vizyonda olması planlanan filmde şarkıcı Bergen’i canlandıracak.

TT olan ‘Bergenfilminegitme‘ etiketiyle boykot çağrısı yapan bazı hesaplara karşılık filme yalnızca destek olmak için bile izlemeye gideceğini söyleyen kullanıcıların sayısı çok fazlaydı.

Bedava olduğu halde 15 Temmuz filmine dahi gitmeyen Ak sinema severler sanki sinema kültürleri varmış gibi #Bergenfilminegitme diye etiket açmışlar. 😭😭😭 pic.twitter.com/4FVX0KT69l — Nane Limon Kabuğu (@kabugu_nane) August 16, 2021

Aktrollerin derdi anlaşıldı. Bergeni dinlemem normalde ama Farah Zeynep Abdullah'ı desteklemek lazım. #Bergenfilminegitme yenin… pic.twitter.com/ljCfBNqcvN — 🦅EbuHelbest🦅 (@noopasaran1903) August 15, 2021

Filmi AKP mi yoksa Berge'nin katil kocası mi yasakliyor anlamadım ama Zeynep Ferah Abdullah oynuyorsa her türlü gidilir. #Bergenfilminegitme pic.twitter.com/wivELP9Hoz — Şükran🏔️ (@Skrnmrz) August 15, 2021

Bazı kullanıcılarsa, boykot için başlattıkları bu etiket sayesinde filmin daha çok bilinirlik kazandığını belirterek, kampanyanın pek akıllıca olmadığına dikkat çekti.

Abdullah yeni saldırılar karşısında yine mizahi bir dille yanıt vermeyi seçerek aynı etiketle popcorn yiyen ceylan GIF’i paylaştı.