‘Bergen’ filmine Kozan’da gösterim engeli

‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatan aynı adlı filminin Adana’nın Kozan ilçesinde gösterimden kaldırıldığı belirtildi.

Fotoğraf: Twitter

Eski eşi Halis Serbest şarkıcıyı yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürmüştü.

Bergen’i Farah Zeynep Abdullah’ın canlandıracağı filmde Erdal Beşikçioğlu, Halis Serbest rolünde. Kadroda Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Ali Seçkiner, Nergis Öztürk, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin de yer alıyor. Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un kaleme aldığı filmin yönetmenliğiniyse Mehmet Binay ve Caner Alper üstleniyor.

4 Mart’ta vizyona giren film Bergen’in çocukluğundan gençliğine, müzik yolculuğundan Serbest’le tanışıp evlenmesine ve trajik sonuna uzanıyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Twitter hesabından “8 Mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım” diyerek aktardığı olaya göre Halis Serbest’in yaşadığı Kozan’da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçtiğini belirtti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı aradığını anlatan Işık “1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı” diye sorduğunu ancak tüm ısrarlarına rağmen başkandan “Öyle uygun görüldü” cevabından başka bir açıklama alamadığını aktardı.

Işık ayrıca filmin İstanbul’daki galasına çevik kuvvet geldiğini ve yapımcılarının ölüm tehditleri aldığı için korumalarla yaşadığını öne sürdü.

Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. "Öyle uygun görüldü" dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 4, 2022

Belediye başkanı: İlçede yayınlanmayacak

Kozan Belediye Başkanı Özgan filmin sonradan gösterimden kaldırıldığı iddiasını yalanlayarak “Ben Bergen’i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak” dedi.