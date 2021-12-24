‘Bergen’ filminden ilk tanıtım

‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatan, Farah Zeynep Abdullah’ın başrolde olduğu aynı isimli filmden ilk tanıtım yayınlandı.

Fotoğraf: Twitter

Eski eşi Halis Serbest şarkıcıyı yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürmüştü.

Abdullah’ın Bergen’i canlandıracağı filmde Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Ali Seçkiner, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin’in rol alacağı duyurulmuştu.

Orchestra Content’in yapımcısı olduğu filmin yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay var. Filmin senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz kaleme aldı.

Filmin önümüzdeki yılın başında gösterime girmesi planlanıyor.