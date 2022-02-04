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Yaramazlara biraz batar!

‘Bergen’den yeni fragman

Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatan aynı adlı filmden yeni fragman yayınlandı.

Eski eşi Halis Serbest şarkıcıyı yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürmüştü.


Bergen’i Farah Zeynep Abdullah’ın canlandıracağı filmde Erdal Beşikçioğlu Halis Serbest rolünde. Kadroda Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Ali Seçkiner, Nergis Öztürk, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin de yer alıyor.

4 Mart’ta vizyona gireceği duyurulan filmin fragmanı Bergen’in çocukluğundan gençliğine, müzik yolculuğundan Serbest’le tanışıp evlenmesine ve trajik sonuna uzanıyor.

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