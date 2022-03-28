Üreticiler çiğ sütte zam istedi: Fiyat sabit tutulursa ilerde daha da artar

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), maliyetlerdeki hızlı artış sebebiyle çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gidilmesi talebini yineledi.

Ulusal Süt Konseyi, Aralık 2021’de 4,70 lira olarak belirlediği çiğ süt tavsiye satış fiyatına 22 Mart’ta 1 lira daha zam yaparak 5 lira 70 kuruşa çıkarmıştı.

Derneğin genel başkanı Sencer Solakoğlu, geçen hafta da çiğ süte gelen zammın yeterli olmadığını belirtmişti.

Solakoğlu, beklenen fiyat verilmezse, ‘insanların yağ gemilerini alkışladığı gibi süt tozu ve et gemilerini de alkışlayabileceğini‘ söyleyerek ayçiçek yağı krizine atıfta bulunmuştu.

AA’nın aktardığı derneğin yeni açıklamasında, süt üreticilerinin yıllardır zarar ettiği belirtildi.

Gıda güvenliğinin öneminin Covid-19 salgınının yanısıra Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle herkes tarafından anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, tüm zorluklara rağmen üretime devam etmeye çalışan üreticinin, artan maliyetler karşısında ineklerini kesmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, tüm girdi ve ham madde fiyatları zamlanırken süt fiyatı sabit tutularak gıda enflasyonunun kontrol edilemeyeceği belirtildi. Üretimdeki düşüşünün sanılanın aksine fiyatın daha da artmasına sebep olacağı aktarıldı.

Süt fiyatının sanayici değil, üretici tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle dendi: “Üretici ağır maliyet baskısı altında ezilmektedir ve işi bırakma eğilimindedir. Bunun sonucundaysa süt inekleri kesime gitmektedir. Süt ve et ürünlerinde öngörülemez şekilde seyreden maliyetler sonucu hem üretici hem tüketici mağduriyet yaşamaktadır. Talebimiz nettir, süt fiyatı maliyet artışına paralel olarak yem/süt paritesinin 1,5 seviyesini koruyacak şekilde belirlenmeli ve sürdürülebilir sınırlara bağlanmalıdır.”