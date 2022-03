Üretici zamdan memnun değil: Yağ gibi süt tozu ve et gemilerini alkışlayabiliriz

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, çiğ süte yapılan zammın yeterli olmadığını belirterek, zammın maliyet artışına sabitlenmesini talep etti.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal Süt Konseyi, Aralık 2021’de 4,70 lira olarak belirlediği çiğ süt tavsiye satış fiyatına 22 Mart’ta 1 lira daha zam yaparak 5 lira 70 kuruşa çıkarmıştı.

Ankara’da düzenlenen basın toplantısında zamma tepki gösteren Solakoğlu, fiyatın belirlenmesi sürecine üreticilerin de dahil olması gerektiğini ancak yalnızca sanayiciler tarafından belirlendiğini ifade etti.

1 litre süre 1,5 kilo yem talebi

Dernek başkanı, Hazine ve Maliye bakan yardımcısının kendilerine “1 litre sütle 1.1 kilo yem alsanız olmaz mı, bu sizi kurtarır mı?” dediğini belirtirken, 1 litre sütle 1,5 kilo yem satın alınamadığında sürdürülebilir bir üretimin mümkün olmadığını ifade etti.

Solakoğlu, zammın yetersizliği nedeniyle hayvanların kesime gönderilmek başka çaresinin olmadığını belirterek Ekim 2021’in süt desteğini halen alamadıklarını kaydetti.

Nisandan sonra zam var

Dernek başkanı, üreticinin her ay bir inek kesip gelecek ay için yem aldığını dile getirirken, şunları dile getirdi: “İneğin eti bugünkü koşullarda (kilosu) 70 lira mertebesinde. Erkek dana eti şu anda 85-90 lira arasında. Evet tüketim düştü ama Türkiye’deki hayvan sayısı da çok az. Çünkü ithalata dayalı bir et politikası izlendiği için ithalatçı kesim hayvan ahırlarını doldurmuşlardı. İthalat kapandıktan sonra her geçen gün buradaki hayvan sayısı azaldı. Şu anda inekler kesiliyor. Bir yerden sonra dayanılamaz maliyet artısından sonra çiftçi ‘Ben bu fiyata satamam artık’ deyip maliyet sebepli bir fiyat artışına gidildi. Nisan ayından sonra turizm kaynaklı talepten dolayı et fiyatlarında çok daha büyük zamlar gelecek ve o zaman etin ne kadar az olduğunu göreceğiz.”

‘Yağ gemisi’ atfı

Dernek başkanı, fiyatların üreticinin talep ettiği fiyatlarla üretim yapabildikleri takdirde kesimlerin duracağını vurgulayarak “Sütte de ette de kayıplarını telafi etmesi iki yıl sürecektir” dedi.

Solakoğlu, beklenen fiyat verilmezse, ‘insanların yağ gemilerini alkışladığı gibi süt tozu ve et gemilerini de alkışlayabileceğini’ aktardı.