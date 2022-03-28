Aydın Engin, İletişim Başkanlığı’na açtığı basın kartı davasını kazandı

Geçen perşembe günü hayatını kaybeden Aydın Engin, İletişim Başkanlığı’na açtığı davayı kazandı.
53 yıllık gazetecilik hayatının 25 yılında sürekli basın kartı taşıyan Engin, Temmuz 2018’deki mevzuat değişikliği sonrası kendisine yeni kartının verilmediğini belirterek dava açmıştı.
Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nin kararında, İletişim Başkanlığı’nın Engin’e devam eden bir davasını gerekçe göstererek basın kartı vermediği ifade edildi.
Kararda, söz konusu işlemin iptaline karar verildiği kaydedilerek Engin haklı bulundu.
Engin, 24 Mart’ta 82 yaşında hayatını kaybetmişti.