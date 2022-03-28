Rapor: Atış talim alanında ölü bulunan çocuğun vücudundan 12 metal parçası çıktı

Şanlıurfa’da polis talim atış alanında cansız bedeni bulunan bulunan 16 yaşındaki Muharrem Aksem’in ön otopsi raporunda, vücuttan 12 metal parçası çıkarıldığı ve sağ elinin olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: MA

Urfa’nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Micit (Çalışkan) Mahallesi’nde, 24 Mart’ta özel harekat polislerinin atış talimi alanında ölü bulunan Aksem’in ön otopsi raporu, aile avukatlarına teslim edildi.

Aksem’den akşam saatlerinde haber alamayan ve eve gelmemesi üzerine aramaya koyulan ailesi, köye 1 kilometre uzaklıktaki atış talim alanının yakınındaki bölgede çocuklarının cansız bedenini bulmuştu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Emrullah Acar’ın haberine göre ön otopsi raporunda Aksem’in sağ elinin olmadığı, yüzünde ve vücudunda çok sayıda açık yara izi bulunduğu bilgisi aktarıldı. Rapora göre Aksem’in vücudundan 12 adet farklı boyutlarda metalik cisim çıkarıldı.

Aile avukatı: Ölüm nedeni metal parçaların vücuda isabet etmesi

Aile avukatı Hatice Akıllı Öz, raporda çocuğun ‘kesin ölüm nedenine dair bir değerlendirmenin olmadığını’ söyledi.

Öz, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içi İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) İhtisas Dairesi’nden çıkacak otopsi raporunu beklediklerini, ön otopsi raporunda ölüm nedeninin metal parçalarının vücuda isabet etmesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Avukat, “Cisimlerin ne olduğunun belirlenmesi için balistik inceleme yapılacak. İstanbul’dan gelecek kati raporu beklemekte fayda var” dedi.

‘Atış talim alanı mevzuata uygun değil’

Öz, şöyle devam etti: “Urfa Valiliği bir açıklama yaptı ve 2005 yılından bu yana alanın eğitim alanı olduğunu söyledi. Ancak mahallede yaşayan insanlar son iki yıldır atış talimi yapıldığını belirtiyor. Mahalle sakinleri atış talimi sırasında çok ağır silahların kullanıldığı bilgisini verdi. Bombaların kullanıldığı belirtiliyor.”

Atış talim alanı olarak kullanılan meranın ‘mevzuata uygun olmadığını’ aktaran avukat, şunları söyledi: “Oranın bir eğitim alanı olduğuna dair bir bilgilendirici tabela yok, koruyucu bir önlem yok. Halka alanın bir eğitim alanı olduğuna dair bir bilgi verilmemiş. Güvenlik önlemleri yok. Çok büyük ihmaller olduğu belli. Bomba da patlamış olsa, mermi de isabet etmiş olsa ortada varolan ihmali göz ardı etmemek gerek. Büyük bir ihmal olduğu ortada.”

‘Basında yanlış anlaşılmalara yol açan haberler var’

‘Etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için çalışacaklarını’ söyleyen Öz, şöyle devam etti: “İdari anlamda hukuki mücadelemizi vereceğiz. Basında yanlış anlaşılmalara yol açan haberler var. Aksem üç gündür kayıp değildi. Aynı gün kendisinden saat 16:00’dan sonra haber alınamaması üzerine ailesi havanın kararmasıyla aramaya çıktı ve gece saat 22:00 sıralarında bulundu. O gün hayvan otlatıyordu, ancak hayvan otlatmayı kardeşine devredip, ‘Ben eve gidiyorum’ diye kardeşinin yanından ayrılıyor.

Vücudunda mermi izi olduğu ve paramparça olduğu yönünde paylaşımlar var ama metalik cisimlerin mermi olduğuna dair bir bilgi yok ve sadece vücudunda eli yok. Görgü tanıkları cesedin yanında bir hayvan olduğunu, tilki olduğunu beyan ediyor. Kopmanın hayvan yemesi sonucu ya da patlama sonucu olduğuna dair bir bilgi şuan yok.”