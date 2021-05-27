Tarihi SİT alanı, polislerin gaz bombası eğitim alanına çevrildi

RUŞEN TAKVA

Tarihi SİT alanı Van Kalesi höyüğü, polislerin gaz bombası eğitim alanına çevrildi.

Van Gölü’nün ‘sıfır noktası’nda bulunan, milattan önce 840 yılında Urartuların yaptığı Van Kalesi, geçen yıl ‘doğal koruma alanı’ olarak tescil edildi. Kalenin hemen yanıbaşında alçak bir sırt biçimde bir de höyük bulunuyor. Kale ve höyüğün etrafı aynı zamanda doğal bir sazlık alan ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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Ancak höyükte iki senedir gaz bombası kullanımına ilişkin polislere eğitim veriliyor.

‘Rüzgarla bize geliyor’

Van Çevre Derneği (ÇEV-DER) yönetim kurulu üyesi Bazi Aslan şunları söyledi: “Bulunduğumuz alan bir SİT alanıdır. Hem göle sıfır noktadadır hem de çok büyük önem taşıyan bir yerdir. Emniyet güçlerinin gelip gaz bombalarının eğitimini vermeleri büyük bir tahribata neden oluyor. Bu olayı gereken yerlere taşıyacağız. Van’da yine sorumluluk taşıyan insanlara çağrımızdır; burada yapılan eğitimin kaldırılmasını istiyoruz.”

Yakınlardaki Eski Balık Bendi Mahallesi’nin sakinlerinden Sait Bilmez de, “Doğamızı yok ediyorlar” diyerek şunları anlattı: “Gaz bombasının dumanından çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Kalp hastası, yatalak hastalarımız var. Rüzgâr olduğu zaman o gaz bombası olduğu gibi mahalleye geliyor. Çocuklarımız etkileniyor.”

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Bilmez, iki senedir eğitim yapıldığını ancak bir süre ara verildiğini belirterek bugün yeniden başladığını ifade ederek, “Yeni acemi polislerin eğitimini yapıyorlar. Atış bazen göle doğru, bazen boş alana doğru yapılıyor” dedi.

Çev-Der yöneticisi Aslan, Van Gölü’nde yaşayan endemik tür inci kefalinin avlanma yasağı ve üreme döneminde bulunduğunu da anımsatarak şunları söyledi: “Göle sıfır olan bir yerde bu tür gazın kullanılması, şu an üreme döneminde olan inci kefali balığının üremesinde de çok büyük tahribatlara neden oluyor.”