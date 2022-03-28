Araştırma: ‘Bir doz nostalji’ acıya, ağrıya iyi gelebilir

Yeni yayınlanan bir araştırma ağrınız ya da acınız olduğunda ağrı kesici yerine ‘bir doz nostalji’ almayı deneyebileceğinizi gösterdi.

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JNeurosci dergisinde yayınlanan araştırmaya göre geçmişe duyulan özlem hissi acı/ağrı algısnı azaltabilir.

Çin Bilimler Akamesi ve Liaoning Normal Üniversitesi’nden araştırmacılar katılımcılara eski çizgifilmler, çocukluk oyunları, retro şekerlerin fotoğraflarını gösterirken bir yandan sıcaklık stimülasyonundan (uyarıcı) kaynaklı acı seviyelerini derecelendirmelerini istedi.

Bir diğer gruba ise günümüze ait fotoğraflar gösterildi. Bu işlemler sırasında 34 katılımcıda MR görüntüleme cihazları kullanıldı.

Araştırmacılar çocukluk anılarını tetikleyen resimlere bakmanın katılımcıların daha düşük ağrı hissi bildirimleriyle bağlantılı olduğunu gördü. Özellikle hafif ağrılarda en güçlü azaltma etkisinin görüldüğü belirtildi.

CNN’in haberine göre çalışmanın yazarlarından Joe Yazhuo Kong “Kişiler nahoş uyarıları azaltamak ya da ortadan kaldırmak yerine acı verici deneyimlerini yeniden şekillendirmek için nostaljiyi kullanabilirler” dedi.

Aile ve arkadaşlarla çekilen fotoğraflara bakmak

Nostaljnin insanların hayatında kolayca ulaşabilecekleri baskın şekilde pozitif bir duygu olduğuna dikkat çeken Kong “Örneğin insanlar arkadaşlarıyla ya da ailesiyle toplu fotoğraflarına bktığında mutlu ve huzurlu hissedebilirler” ifadelerini kullandı.

Araştırmaya göre nostaljinin tetiklediği ağrı azaltıcı etkide beynin ‘talamus’ adı verilen yapısı rol oynuyor. Duyusal bilgileri ve motor sinyalleri serebral korteks iletmekten sorumlu bu bölümü, nostaljik bilgiyle birlikte daha kontrollü bir acı tepkisi vermesini sağlıyor.

Ayrıca MR görüntülemesine göre nostaljik fotoğraflara bakmak beynin acıyla ilgili iki bölgesindeki aktivitenin azaltıyor.