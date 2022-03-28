Metropoll anketi: AKP ve MHP tabanı da faturaları öderken zorlanıyor

Metropoll Araştırma’nın anketine göre, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyenlerin oranı giderek artıyor.

AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı‘nın tabanında da fatura hoşnutsuzluğu belirgin.

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Türkiye’de yeni yılla birlikte doğalgaza yüze 25, elektriğeyse yüzde 50 zam gelmişti. Elektrikte aylık 210 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda zam oranı yüzde 125.

Metropoll Araştırma’nın anketine göre, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirtenlerin oranı bir ayda yüzde 14,4’ten 18,6’ya çıktı.

Faturalarını zorlanarak ödeyebildiğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 57.

AKP seçmeninin yüzde 53’ü, MHP seçmenininse yüzde 70’i faturaları ödeyemediği ya da öderken çok zorlandığını söyledi.

Halkımız 28 Şubat liderler toplantısından yeterince haberdar olmamış görünüyor. Yeni bir girişimin iletişimi kendisi kadar önemlidir. pic.twitter.com/B6fiu6X5Ui — Ozer Sencar (@ozersencar1) March 28, 2022

Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar söz konusu anketi Twitter hesabından şu değerlendirmeyle paylaştı: “Halkımız için elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemenin çok büyük bir sıkıntı kaynağı olduğu anlaşılıyor. Faturalarını ödeyemeyenler giderek artıyor.”