Antalya’da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan çocuk öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde 23 gün önce köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi’nde köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisine yatırılmıştı.
AA’ya konuşan baba Murat Pınar, “Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk. Ancak beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için bunu yapamadık” dedi.
Pınar, hastanedeki işlemlerinin ardından kızlarının yarın Belek Mahallesi’nde toprağa verileceğini söyledi.
Çocuğun, beyninde pıhtı atması nedeniyle ikinci ameliyatta sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.