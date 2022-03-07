Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun sağlık durumu ciddi

Antalya’nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğunun, ameliyatta ayağının kesildiği, yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Belek Mahallesi’nde 5 Mart’ta kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, kaldırıldığı Serik’teki hastanede ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

AA’ya konuşan baba Murat Pınar, kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi.

Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırıma, sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar, arkadan gelen kamyonun kızına çarptığını anlattı.

Yakındaki bir otelde çalıştığı için haber verilmesi üzerine kısa sürede kaza yerine gittiğini ifade eden Pınar, şunları söyledi: “Kızımı yerde gördüm, bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. ‘Baba ölecek miyim?’ diyordu. ‘Ne oldu kızım’ dedim. ‘Köpek kovaladı’ dedi. ‘Tamam kızım bir şey olmayacak’ dedim. İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, ‘Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun’ dedi.”

Yetkilileri görevini yapmaya davet ettiğini ifade eden Pınar, şöyle konuştu: “Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar.”

Kızının ameliyattan çıktığını ifade eden Pınar, “Ameliyatta kızımın bacağı kesildi, durumu kritik. Ameliyattan sonra ilk 72 saatin çok önemli olduğunu söylediler” diye konuştu.