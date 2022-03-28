TESK eşel mobili geri istedi: Akaryakıt zamlarının fiyatlara yansıması aşikar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına olumsuz yansıdığını ve eşel mobil sisteminin geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

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Eşel mobil, ÖTV’nin indirilmesi ya da artırılmasıyla benzin, motorin ve otogazda fiyat hareketlerinin dengelenmeye çalışıldığı bir sistem. Bu yıl devrede olmayan sistem nedeniyle uluslararası piyasadaki fiyat değişimi direkt pompaya yansıyor.

Yükselen akaryakıt fiyatlarıysa Türkiye’de gıdadan perakendeye her alanda girdi maliyetlerini önemli ölçüde yukarı çekiyor.

Palandöken’in değerlendirmeleri şöyle: “Akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına olumsuz bir yansıma yaptığı aşikardır. Nakliye masraflarındaki ciddi oranda artış, taşımacılığın yapılacağı güzergahın uzaklığı boyunca fiyatlara yansıyacak zam oranını da kaçınılmaz kılıyor.

Bu olumsuzluğu olumlu hale getirmek için zaman kaybedilmeden eşel mobil sistemine geri dönülmeli. Bununla birlikte otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde indirime gidilmeli.

Bu uygulamalar ile dar gelirli vatandaşlarımız rahat bir nefes alır. En önemlisi enflasyonun düşmesi ile birlikte ekonomide kısa sürede rahatlama gerçekleşir.

Esnafın ve tüketicinin fiyat artışlarına karşı korunması için akaryakıtta eşel mobille sistemine geçilmesi toplumun faydasına olur. Akaryakıt maliyetleri azaldığında tezgahtaki ürünlerin de fiyatının düştüğü görülecektir.”