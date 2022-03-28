Birol Yıldırım davası: 77 dakikada ölüm bilirkişi raporunda

CANAN COŞKUN

İstanbul Esenyurt Karakolu’nda 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece ölen özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın faili olduğu iddiasıyla biri tutuklu 12 polisin yargılandığı davada Ulusal Kriminal Büro’nun hazırladığı bilirkişi raporu dosyaya girdi. Yıldırım’ın maruz kaldığı kötü muamele ve işkence raporda kronolojik olarak yer aldı.

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Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı davaya bugün devam edilecek. Heyet, bir önceki duruşmada karakolun içindeki güvenlik kameralarının incelenerek bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetmişti. Rapordan kronolojik olarak öne çıkan tespitler şöyle:

23:27:12: Birol Yıldırım, sanık polis İsmail Alperen Salman kontrolünde yemekhane bölümüne götürülüyor. Kapıdan içeriye girerken İsmail Alperen Salman’ın Yıldırım’ı sert bir şekilde yemekhane bölümüne iteklediği görülüyor.

23:27:43: Bir polis memuru kapıyı açmaya çalışıyor, içerden bir kişini kapıyı tutuyor. İkinci hamlede kapıyı açıp içeri giriyor. İçeride toplam 10 emniyet mensubu bulunuyor.

23:29:00: Üniformalı bir polis memuru, Birol Yıldırım’ı kıyafetinin ense kısmından tutarak, elleri önden kelepçeli halde yemekhane bölümünden dışarı çıkarıyor.

23:29:12: Birol Yıldırım bekleme salonuna alınmak isteniyor ancak kapı kilitli olduğu için bekletiliyor. İsmail Alperen Salman görüntüye giriyor. Kapı eşiğinden yemekhaneye bakıp hemen karşı tarafta bulunan bekleme salonu kapısı önündeki Birol Yıldırım’ın yanına gidiyor ve onunla konuşuyor. Salman’ın kol hareketinden Yıldırım’a vurduğu anlaşılıyor ve 54 saniyelik konuşması boyunca dikkatlice Yıldırım’ın yüz ve boyun kısmına bakıyor.

23:33:49: Yemekhane bölümünden üç polis memuru çıkıyor. Memurların bir tanesi doğrudan bekleme salonuna giriyor. Memurun bekleme odasına girdiğini gören, bekleme odasının yan tarafındaki kapıdan gelen iki sivil giyimli polis bekleme salonuna giriyor. Sivil giyimli polisler İsmail Alperen Salman’ı dışarıya çıkarıyor. Salman’ı bel kısmına sarılarak bekleme odasından uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalışıyorlar.

23:41:15: Yemekhane kapısı önünde altı emniyet mensubu meraklı gözlerle yemekhaneyi izliyor, izleyenlerin sayısı giderek artıyor.

23:45:56: Sanık polislerden Muhammed Cihan Karakuş yemekhaneden çıkıyor. Sağ elini yumruk yapıyor, yumruğunu açıp kapatıyor. Elinde bir yaralanma olabileceği değerlendiriliyor.

23:49:30: Memurlar yemekhane kapısından içeriyi izliyor, bazı memurlar farklı yöne giderken keskin bir dönüş ile yemekhane eşiğinden içeriyi izliyor.

23:54:45: Bir polis memuru cep telefonu ile yemekhane içerisinin beş kez fotoğrafını çekiyor. Bu durum kuşku uyandırıyor.

23:57:28: Sanık polis Muhammed Cihan Karakuş yemekhane bölümüne girip çıkıyor. Yemekhane bölümünden çıktığında ellerini, sağ yüzük parmağının eklem kısmını gösteriyor. Sol kolunu ve sağ kolunu yumruk yapıp karşılaştırıyor. Sağ yüzük parmağı ekleminde zedelenme olabileceği değerlendiriliyor.

00:16:13: İsmail Alperen Salman yemekhane bölümünden çıkıyor ve sağ eline bakıyor. Sağ elinde yaralanma olabileceği değerlendiriliyor. Yemekhane kapısını gören kameranın altındaki bankoya gelip bankodaki memura yemekhaneyi işaret ederek bir şeyler anlatıyor.

00:22:28: Bir polis memuru yemekhane bölümünden sağ elini pantolonuna silerek çıkıyor.

00:32:50: 112 acil sağlık ekipleri yemekhane bölümüne giriyor ve 00:43:19’da yemekhaneden çıkıyor. Birol Yıldırım’a ölü teşhisi konulduğu anlaşılıyor.

01:02:12: Olay yeri inceleme ekipleri geliyor ancak yemekhane bölümüne girmiyorlar.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği, 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın 5 Haziran 2021 gecesi Esenyurt Karakolu’daki ölümünün sebebini ‘kalp krizi’ olarak açıklamıştı. Kısa süre sonra ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtları Yıldırım’ın karakolda polisler tarafından dövüldüğünü, kötü muameleye maruz bırakıldığını, polislerin ölümünden sonraki telaşlarını göstermişti.

Buna karşın görüntülerdeki polisler görevlerine devam etmişti. 19 Ağustos 2021’e gelindiğinde iki polis gözaltına alınmış, bunlardan komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Birkaç gün sonra da Büyükçekmece başsavcılığı tarafından 12 polis hakkında iddianame düzenlenmişti.

İddianamede aralarında tutuklu polis Salman’ın da bulunduğu yedi polisin, Yıldırım’a yönelik ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçlamasıyla üç yıldan dokuz yıla kadar, Yıldırım’ın iş arkadaşı ve iş arkadaşının oğlunu darp ettikleri için de beş polisin ‘basit yaralama’ suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

Davanın ilk duruşması 20 Eylül 2021’de Büyükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Bu duruşmada davanın seyri değişmiş, mahkeme, Birol Yıldırım’ın vücudundaki yara sayısı ve yaraların niteliğini göz önünde bulundurarak polislerin eyleminin ‘işkence suçunu oluşturabileceği’ gerekçesiyle dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Komiser yardımcısı Salman’ın da tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

Bu davada duruşma salonunun küçük olması nedeniyle tartışmalar çıkmış, yargılanan polislerle dayanışmak için adliyede bulunan rütbeli bir polis, Kanal D muhabiri İbrahim Konar’ı hakimin huzurunda yaka paça dışarı atmıştı. Duruşma binasının dışında da polislerle birlikte duran ancak sivil kıyafetli kişiler Yıldırım’ın ailesini sözleriyle taciz etmişti. Bu kişiler hakkında gazetecileri sözlü bir şekilde taciz ve tehdit etmeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu ancak suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Ocak’ta görülen ilk duruşmaya hiçbir basın mensubunun girmesine izin verilmemişti.