Birol Yıldırım’ı öldüren polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor

CANAN COŞKUN

İstanbul’da, Esenyurt Polis Merkezi’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece öldürülen 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın faili polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor. Dava kapsamında biri tutuklu toplam 12 polis polis yargılanıyor ve dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kameranın görmediği yerde tuttular

Özel güvenlik şirketinde amir olarak çalışan Yıldırım 5 Haziran saat 22:30 civarında gözaltına alınan mesai arkadaşı B.U. ve oğlu A.U. için Esenyurt Polis Merkezi’ne gitti. Yıldırım, bilgi almak isteyince rütbeli bir memurun talimatıyla 23:30 civarında gözaltına alındı. Yönetmeliğe aykırı olarak doktor kontrolüne götürülmedi ve nezarethane yerine ters kelepçe takılarak güvenlik kamerasının bulunmadığı mutfakta tutuldu.

Valiliğin yalanı

Yıldırım’ın gözaltına alındığını duyan iki mesai arkadaşı karakola giderek bilgi almak istedi, ancak polisler soruları yanıtsız bıraktı. Bu kişilerin anlattığına göre saat 01:00 sıralarında sivil kıyafetli bir kadın, “Nabzı yok” diye bağırdı. 15 dakika sonra karakola ambulans geldi. Ambulans 45 dakika kadar karakolda kaldı. Sağlık görevlilerinden birinin, “Ex olmuş” (ölmüş) dediği duyuldu. Bir polis memuru karakoldan dışarı çıkarak, “Birol Yıldırım’ı tanıyan var mı? Kendisi polise şiddet uyguladı” diye bağırdı. Ancak mesai arkadaşlarının Yıldırım’ı görmesine izin verilmedi. Saat 03:00 civarında karakola nöbetçi savcı gitti ve yakınlarına Yıldırım’ın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İstanbul Valiliği tarafından aynı gün Yıldırım’ın fenalaşarak hayatını kaybettiğinin öne sürüldüğü bir açıklama yapıldı.

Polisler göreve devam ediyor

Ailesi ve ailenin avukatı Birol Yıldırım’ın karakolda darp edildiğini söylüyordu, çünkü Yıldırım’ın burnu göçmüş ve kan içindeydi. Kulakların ve gözünden de kan geliyordu. Üstelik Yıldırım’dan önce gözaltına alınan mesai arkadaşı ve oğlu da Yıldırım’ın polisler tarafından öldüresiye dövüldüğünü anlatıyordu.

Yıldırım’ın yakınları savcılıktan karakolda neler yaşandığının anlaşılması için bazı taleplerde bulundu, ancak savcılık uzun süre polislerle ilgili herhangi bir adım atmadı. Polisler görev yapmaya devam etti, ifadeleri de aynı karakolda ve tanık sıfatıyla alındı.

Darp kamera kayıtlarında

Yıldırım’ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında karakolun güvenlik kamerası görüntüleri savcılık dosyasına girmişti. Diken’in 19 Haziran’da yayınlamaya başladığı görüntülerde Yıldırım’ın yaklaşık 10 polis tarafından karakolun girişinde köşeye sıkıştırıldığı, tartaklandığı ve tekmelelendiği ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında saat 01:00 civarında bir polisin Yıldırım’ın öldürülüğü mutfağa baktıktan sonra kameranın görmediği bir yerde telefonuyla birini aradığı dikkat çekiyordu.

Delil karartıldı

Savcının Yıldırım’ın öldürüldüğü mutfakla ilgili tuttuğu olay yeri tutanağında yerde koridora taşacak kadar su olduğu, Yıldırım’ın kıyafetlerinin de ıslak olduğu belirtilmişti. Ailenin avukatına göre savcının karakola gittiği 03:00’e kadar polisler Yıldırım’ın üstünü ve mutfağın zeminini temizledi.

Yıldırım’ın ölümünde sorumluluğu bulunan polislerle ilgili ilk ciddi adım 19 Ağustos’ta atıldı. Soruşturma kapsamında komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman tutuklandı, Muhammet Cihan Karakuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir gün sonra da soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

Sicilleri temizmiş

Savcı Necip Sarı’nın hazırladığı iddianamede toplamda 12 polis şüpheli olarak yer alıyor. Aralarında Salman’ın da bulunduğu yedi polisin, Yıldırım’ın ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçlamasıyla üç yıldan dokuz yıla kadar, Yıldırım’ın iş arkadaşı ve iş arkadaşının oğlunu darp ettikleri için ‘basit yaralama’ suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisleri talep edildi. Diğer beş polisin ise sadece ‘basit yaralama’ suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, diğer şüphelilerin adli sicil kayıtlarının olmadığı için gözaltına alınmadıkları ya da tutuklanmadıkları savunuldu.

İddianame Büyükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma yarın saat 10:00’da yapılacak.