Birol Yıldırım’ın karakolda ölümü: Savcı değiştirildi, gizlilik kararı getirildi

CANAN COŞKUN

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın İstanbul’daki Esenyurt Polis Merkezi Amirliği’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada savcı değiştirildi. Dosya hakkında da gizlilik kararı verildi.

Özel bir güvenlik şirketinde amir olarak çalışan 42 yaşındaki Yıldırım, mesai arkadaşı B.U.’nun bir polis memuruyla tartışıp gözaltına alınması üzerine 5 Haziran’da saat 22:30 sıralarında Esenyurt karakoluna gitmişti. Bilgi almak isteyince rütbeli bir memurun, “Bu arkadaşı da alın içeri” talimatıyla saat 23:30 sıralarında gözaltına alınmıştı. 6 Haziran’da saat 03:00 sıralarındaysa bir polis karakoldan dışarı çıkarak bekleyenlere, “Birol Yıldırım vefat etti. Başınız sağ olsun” demişti.

Valilik ve emniyet ‘bekletildiği sırada fenalaştığı’nı öne sürse de, Yıldırım’ın karakolun girişinde tekme tokat dövüldüğü, karakoldan çıkarken yaka paça tekrar içeri çekilerek kötü muamelenin sürdüğü, güvenlik amirinin ölümünden sonra da polislerin arasında örtbas girişiminin yaşandığı karakolun içindeki ve kapısındaki güvenlik kameralarına yansımıştı.

Yıldırım’ın cenazesinde de darp edildiğine ilişkin izler vardı. Tanık anlatımları Yıldırım’ın polisler tarafından dövülerek öldürüldüğünü gösteriyordu ancak polisler şimdiye dek savcı huzurunda ifade vermedi.

‘Bilgi veren’ sıfatıyla Yıldırım’ın öldürüldüğü karakolda ifade veren polislerin telefon görüşmelerinin dinlenmesi yönünde bir karar alınmadı, polisler görevden de alınmadı.

Bir hafta önce de savcı Kadir Elik dosyadan alındı. Dosya, Büyükçekmece başsavcı vekili Necip Sarı’ya verildi. Sarı, soruşturma dosyasına gizlilik getirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı ancak Bakan Süleyman Soylu, Yıldırım’ın babasını arayıp ‘ne gerekiyorsa yapacağını ve olayın takipçisi olacağını’ söylemişti.