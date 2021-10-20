Birol Yıldırım davası: Sanık polisler ağır cezada yargılanacak

CANAN COŞKUN

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın (42) 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece Esenyurt Karakolu’nda öldürülmesine ilişkin davada 12 polisin ‘işkence’ suçlamasıyla yargılanacağı mahkeme belli oldu.

Asliye ceza mahkemesinin ‘görevsizlik’ kararıyla yolladığı dosya Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Mahkeme duruşmayı 13 Ocak 2022’de yapacak.

Birol Yıldırım’ın ölümüyle ilgili 19 Ağustos’ta komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman tutuklanmıştı. Birkaç gün sonra da Büyükçekmece başsavcılığı tarafından 12 polis hakkında iddianame düzenlenmişti.

İddianamede aralarında Salman’ın da bulunduğu yedi polisin, Yıldırım’ın ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçlamasıyla üç yıldan dokuz yıla kadar, Yıldırım’ın iş arkadaşı ve iş arkadaşının oğlunu darp ettikleri için ‘basit yaralama’ suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

Diğer beş polisin ise sadece ‘basit yaralama’ suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

‘İşkence’ suçlamasıyla görevsizlik kararı verildi

Polisler 20 Eylül’de Büyükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme, ara kararında komiser yardımcısı Salman’ın tutukluluk halinin devamına hükmetmiş, dava dosyasının da polislerin eylemlerinin ‘işkence suçunu oluşturabileceği’ gerekçesiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermişti.

Mahkeme, görevsizlik kararına ilişkin gerekçeli kararında, olayın oluş şekli, suçun işleniş biçimi, olayın meydana geldiği yerin kamera bulunmayan yer olması ve olayın yaşandığı zaman dilimini, Yıldırım’ın vücudundaki yara sayısı ve yaraların niteliğini göz önünde bulundurduğunu açıklamıştı.