Et ve Süt Kurumu genel müdürü görevden alındı

Ete yüzde 48’lik zammı ‘uzun kuyrukla’ açıklayan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, görevden alındı. Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

Fotoğraf: esk.gov.tr

Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Kurumun genel müdürü Osman Uzun ise zammın gerekçesini açıklarken, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefet eleştirmişti

Uzun’un sözleri kamuoyunda tepki toplamış, muhalefet tarafından eleştirilmişti.

Eleştirilerin hedefindeki isim Uzun, bugün görevden alındı. Yerine ise Mustafa Kayhan getirildi.

Kayhan, bir dönem Hayvancılık Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Değişiklik, kurum tarafından duyuruldu.

‘Gereken önlemler alınacak’

Kayhan, devir-teslim törenindeki konuşmasında, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğu ifade etti.

Kayhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikalarıyla ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz.”

Yeni atamayla, Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişçi’nin getirilmesi sonrası değişiklikler de devam etmiş oldu.

Geçen hafta da Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdoğmuş görevden alınarak yerine Sahil Çelik getirilmişti.