Erdoğan’dan Et ve Süt Kurumu’na ‘uygun fiyat’ talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında vatandaşlara uygun fiyatla et yedirmeyi istediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Süt üreticileri, çiğ sütteki zammın yem fiyatındaki artışı karşılayamadığını belirterek maliyet baskısı nedeniyle hayvanlarını kesime gönderdiklerini açıklamıştı. Ayrıca, durumun böyle devam etmesi halinde nisan ayında turist sayısının da artmasıyla et fiyatlarına yüzde 30 zam geleceği uyarısında da bulunmuşlardı.

Erdoğan’ın Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri’nde çiftçilerle bir araya geldiği programın görüntüleri yayınlandı.

Cumhurbaşkanı, Tuğba Ezmeci isimli bir kadının hayvancılık alanında çalıştığını ve bu işi bırakmak istemediğini söylemesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin et hayvancılığında hayvan arayışında olduğunu kaydetti.

Erdoğan, “Hayvanlarınızı hemen alır. Şu anda Uruguay’dan hayvan getirmeye çalışıyoruz. Halbuki burada var” dedi.

‘Neden Uruguay’dan alalım?’

AA’nın aktardığına göre salondakilere et hayvancılığında kaç kişinin besicilik yaptığını soran Erdoğan, şunları kaydetti: “Et noktasında iyi bir noktada ise biz hemen Tokat’tan Vahit bey bu işin içine girelim. Şu anda çünkü kırmızı ette, et hayvancılığında ihtiyacımız var. Niçin Uruguay’dan alalım? Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Biz süt değil et hayvancılığında alalım ki çiftçimizi de bu noktada rahatlatalım. O da damızlık noktasında da yetiştirmeye devam etsin.”

‘Önce kendi çiftçimiz’

Erdoğan’ın sorusu üzerine Ezmeci, kendisinde 22 hayvan bulunduğunu bildirdi.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kirişci’ye kampanyayı Tokat’ta yaygınlaştırması ve hemen adım atılması talimatı verdi.

Kirişci’nin “Efendim, karkas fiyatları…” şeklindeki ifadeleri üzerine Erdoğan, “Sen karkası markası bırak. Önce benim kendi vatandaşımdan, çiftçimden aldığım hayvan, benim için en karlı hayvandır” dedi.

Erdoğan’ın “Vermem diyen var mı?” sorusuna salonda bulunanlar hayvanlarını verebileceklerini söyledi, bazı çiftiler de “Hibe ederiz” karşılığını verdi.

Erdoğan hibeye gerek olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Uygun fiyatla, Vahit bey bu konularda güvenilir bir dava arkadaşımdır. Hiçbir zaman vatandaşımızı dara düşürmez. En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu’nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim.”

Et ve Süt Kurumu geçen hafta kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmıştı.