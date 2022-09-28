Akşam Postası / 28 Eylül 2022

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi, MB’nin tahmininden 12 puan yüksek

Tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) eylülde gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık yüzde 3,8 artmasını ve yıllık bazdaysa 24 yılın yeni zirvesi yüzde 84,63’e yükselmesi bekleniyor.

İBB suspus: Boğaziçi’ne cami projesinde arsanın ‘kayyım’a nasıl geçtiği bilinmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti kendilerine ait, Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü’nün yanında bulunan ve üstüne cami yapılmak istenen arsanın ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın (BUVAKIF) sahipliğine nasıl geçtiğini açıklamıyor. Diken’in yönelttiği sorular, İBB yetkilileri ve başkan Ekrem İmamoğlu tarafından iki haftadır cevapsız bırakılıyor.

Erdoğan, daha iyi bir yaşam isteğini ‘süfli’ buldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha iyi bir yaşam isteyenleri Türk Dil Kurumu’na göre ‘aşağı, aşağılık, bayağı, adi’ anlamına gelen ‘sufli’ buldu: “Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.”

Sezen Aksu İranlı kadınlar için yazdı: Özgürlük kaç ölüm ister?

Sanatçı Sezen Aksu, İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltında öldürülen Mehsa Emini ve İran’da ‘özgürlük’ mücadelesi veren kadınlar için yazdı.

Mersin’de ‘terör’ operasyonu: 18’i belediye çalışanı 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ‘PKK/KCK soruşturması’ kapsamında Mersin’de aralarında belediye personeli 18 kişinin de bulunduğu 30 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kremlin’den ‘Mir’ çıkışı: Türk bankaları ABD’nin baskısı altında

Kremlin, Rus ödeme sistemi Mir’den ayrılmaya karar veren Türk bankalarının ‘ABD’nin eşi benzeri görülmemiş baskısı’ ve ‘dolaylı bir yaptırım tehdidi’ altında olduğunu kaydetti.

CHP başvurmuştu: AYM’den ‘seçim yasası’nın iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin ‘seçim yasası’nın bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kuzey Akım, kalıcı şekilde kullanılmaz hale gelmiş olabilir

Alman güvenlik kuruluşları, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıdan sonra, Kuzey Akım 1 boru hattını oluşturan her iki kolun kalıcı şekilde kullanılamaz hale geldiğinden endişeleniyor.

Kavcıoğlu şikayetçiydi: ‘Kredilerin amaca uygun kullanımı için’ yeni uygulama

Merkez Bankası (MB) kredilerin fatura karşılığı kullandırılması uygulamasını yıl sonuna kadar kademeli olarak genişletirken, kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımını durdurmayı amaçlayan adımlar açıkladı.

Slovakya da Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine onay verdi, geriye Türkiye ve Macaristan kaldı

Slovakya parlamentosu dün Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine onay vererek askeri ittifakın genişlemesine destek veren son ülkelerden biri oldu. İki ülkenin NATO’ya üye olabilmeleri için artık sadece Türkiye ve Macaristan’ın onayı beklenecek.

Sancar’dan ortak aday için iki kriter: Olmadı ayrı bir adayla gireriz

Mersin’deki polisevine saldırıyı, ‘seçim öncesi kaos planlarının bir parçası’ olarak değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, tüm muhalefet partilerini seçim sürecindeki provokasyonlara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı: “7 Haziran–1 Kasım arası yaşananları yeniden canlandıracak her türlü hazırlık veya niyeti boşa çıkarmak için çok geniş bir demokratik irade ortaklığına ihtiyaç var.”

Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka ve ölüm sayıları düştü

Sağlık Bakanlığı 12-18 Eylül haftasına ait Covid-19 tablosunu yayımladı.

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 512,2 milyon dolarlık ‘afet’ finansmanı

Dünya Bankası, Türkiye’de konutların ve altyapının depremlere ve sellere karşı güçlendirilmesine yönelik 512,2 milyon dolar tutarında finansmanı onayladı.