Mersin’de ‘terör’ operasyonu: 18’i belediye çalışanı 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ‘PKK/KCK soruşturması’ kapsamında Mersin’de aralarında belediye personeli 18 kişinin de bulunduğu 30 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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Mersin’in Mezitli ilçesinde pazartesi akşamı polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Mersin başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince de ‘PKK/KCK’ soruşturması da başlatıldı.

AA’nın haberine göre ‘PKK/KCK’nın propagandası’nı yaptıkları ileri sürülen aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda B.G. ve bazı belediye çalışanları gözaltına alındı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.

İktidar muhalefeti hedef almıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün il başkanlarıyla yaptığı toplantıda saldırıdan HDP ile CHP’yi sorumlu tutarak hedef göstermişti: “Bunları takip ederseniz ya HDP’ye, ya CHP’nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da Batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır.”