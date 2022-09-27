Soylu: Mersin’de bir polis şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine silahlı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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AA’nın aktardığına göre dün 22:42 civarında polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Saldırıda iki polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden birisi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Saldırıyı kimin ne amaçla düzenlediğine dair bir bilgi verilmedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.

Bozdağ’dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya dair Twitter hesabındaki paylaşımında “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır” dedi.

Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı,adlî soruşturma başlatmıştır.Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) September 26, 2022

Soylu Mersin’de: Teröristler kendilerini patlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının ardından Mersin’e gitti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu olayı şu sözlerle anlattı: “Saat 22.42 civarında, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine bir terör saldırısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmuyor. “