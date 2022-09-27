Erdoğan, Mersin’deki saldırıda CHP ve HDP’yi hedef aldı

Mersin’deki saldırı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP ve CHP’yi hedef gösterdi.

Türkiye sınırına silahların yığıldığını da söyleyen Erdoğan, Yunanistan’a şu sözlerle yüklendi: “Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz ve imkanlarımız bunun çok ötesindedir.”

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Mersin’in Mezitli ilçesinde dün 22:40 civarında polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Konuya ilişkin bugün AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, HDP ile CHP’ye şöyle yüklendi: “Bunları takip ederseniz ya HDP’ye, ya CHP’nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da Batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum Batı için de gereçlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz.”

Atina’ya mesaj: Kendinize gelin

Batı Trakya ve adalardaki silahlanmanın ‘bir anlam ifade etmediğini’ söyleyen Erdoğan, Yunanistan’ın kışkırtılarak Türkiye’nin üzerine salındığını söyledi.

Erdoğan’ın sözleri şöyle: “Yunanistan’ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetini iyi biliyoruz. Ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek, vaktimizi, enerjimizi, dikkatimiz dağıtmaya yönelik senaryolara pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere had bildirirken hedeflerimizden sapmayacağız.

Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz ve imkanlarımız bunun çok ötesindedir. Bunun gizli bir işgal anlamına geldiğini hatırlatmak isteriz. Kendinize gelin. ABD’den, Avrupa’dan gelen destekler sizi kurtarır mı zannediyorsunuz, sadece patinaj yaparsınız, sizi kurtarmaz.”