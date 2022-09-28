CHP’den Mersin’deki saldırı hakkında suç duyurusu, iktidara tepki

CHP, Mersin’de polisevine saldırıya ilişkin tüm sorumlular hakkında suç duyursunda bulundu.

İktidar yakın medya ve siyasilere dikkat çekilen açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleriyle yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız kalmayacaktır” dendi.

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Mersin’in Mezitli ilçesinde pazartesi akşamı polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, HDP ile CHP’ye şöyle yüklenerek hedef göstermişti: “Bunları takip ederseniz ya HDP’ye, ya CHP’nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da Batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum Batı için de gereçlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz.”

Erdoğan’ın yanısıra AKP’li vekiller ve onlara yakın medya tarafından saldırganlardan birinin isminin CHP’nin medya raporunda yer alması gerekçesiyle hedef göstermişti.

CHP’nin avukatlarından Celal Çelik, Twitter’daki mesajında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. CHP’yi hedef gösterenlerin de ‘yaptırımsız kalmayacağını’ kaydetti.

Açıklama şöyle:

“Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi’nde gerçekleştirilen menfur terör etlemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki;

Cumhuriyet Halk Partisi’ni haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleriyle yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız kalmayacaktır. Tam da bu nedenlerle tüm sorumlular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır.”