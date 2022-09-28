Akar: Mersin’deki saldırı Suriye’de organize edildi 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin’de polisevine saldırının ‘Suriye’de organize edildiğine’ dair elerinde bilgi olduğunu söyledi.

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Mersin’in Mezitli ilçesinde pazartesi akşamı polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığında Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğinde saldırı hakkında konuştu: “Mehmetçik karşısında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına, bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Saldırıya ilişkin yürütülen operasyonda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı.