HDP, Mersin’deki saldırıyı kınadı, 2015’i hatırlattı

HDP’nin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Mersin’de polisevine saldırıyı kınadı: “Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz.”

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Mersin’in Mezitli ilçesinde dün 22:40 civarında polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıdan HDP ile CHP’yi sorumlu tutarak hedef göstermişti: “Bunları takip ederseniz ya HDP’ye, ya CHP’nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da Batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır.”

Ardından açıklama yayımlayan HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş saldırıyı kınamıştı: “Mersin’deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

Demirtaş’ın ardından HDP’nin eş genel başkanları da yazılı açıklamayla polisevine saldırıyı kınadı.

Sancar ve Buldan, Haziran 2015 seçim sürecinde yaşananları hatırlatarak provokasyon uyarısı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz.

*Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir.

*Mersin’de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz.

*HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz.